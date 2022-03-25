В Киеве поймали вооруженную автоматами банду

Киевская городская прокуратура в пятницу, 25 марта заявила, что в столице Украины разоблачена вооруженная группа, планировавшая совершение тяжких преступлений под видом территориальной обороны, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Как сообщает издание, в пятницу, 25 марта 2022 года, по адресам проживания участников группы проведены обыски, в ходе которых изъято автоматическое оружие и более 300 боевых патронов. По данным прокуратуры, два участника преступной группы завладели огнестрельным оружием, выданным группе территориальной обороны на других лиц, и планировали использовать его в противоправных целях.

Напомним, что ранее власти Украины, решив создать добровольческие формирования территориальной обороны, выдали оружие населению, чтобы его получить, достаточно было предъявить только паспорт. Сообщалось, что всего было выдано не менее 15 тысяч единиц огнестрельного оружия.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»