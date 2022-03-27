В Испании поймали подозреваемую в мошенничестве на 1,4 млн евро россиянку

Испанская полиция задержала россиянку, объявленную в розыск в России по подозрению в мошенничестве на 1,4 млн евро, сообщают местные СМИ.

По данным агентства EFE, 57-летнюю женщину обнаружили в одном из отелей в Валенсии. Известно, что в отношении подозреваемой действует европейский ордер на арест для последующей экстрадиции в Россию. Женщине на родине грозит до 10 лет лишения свободы.

В 2011 году подозреваемая в качестве индивидуального предпринимателя заключила договор со страховой компанией в России, по которому должна была оформлять страховки в обмен на комиссионное вознаграждение. Женщина в течение трех лет заключила больше 42 тысяч договоров с физичесими и юридическими лицами на сумму более 1,4 млн евро. С этими деньгами в январе 2020 года женщина сбежала из России.

Мадрид, Наталья Петрова

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