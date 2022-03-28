В Хабаровске пожарный КамАЗ врезался в троллейбус

Четыре человека пострадали при столкновении пожарного КамАЗа и троллейбуса в Хабаровске. Зажатого в покореженной кабине водителя грузовика его коллеги доставали с помощью инструмента.

Авария случилась около 21:00 часов 27 марта на улице Карла Маркса. Водитель пожарной машины спешил на вызов, но на повороте автомобиль пошел юзом на обледенелой дороге. И КамАЗ врезался в стоявший около остановки троллейбус, рассказали в пресс-службе краевого УМВД.

В общественном транспорте пострадали три человека: 54-летняя кондуктор получила переломы ребер, 35-летняя пассажир – травмы средней тяжести, а 16-летняя девушка отделалась ушибами. Кабина пожарной машины оказалась так помята, что 34-летнего водителя доставали с помощью специального инструмента. Мужчина не стал обращаться за медпомощью.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку, но предварительно виновником ДТП признали водителя КамАЗа.

Ранее иномарка столкнулась с машиной скорой помощи в Екатеринбурге. Легковушку вынесло на тротуар, пострадали два человека.

Хабаровск, Наталья Рязанова

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