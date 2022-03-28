Роспотребнадзор назвал причину отравления 60 школьников в Башкирии

Норовирусная инфекция стала причиной недомогания школьников в городе Киргиз-Мияки в Башкирии, установил Роспотребнадзор. После отравления 60 школьников работу поставщика продуктов в школьную столовую приостановили.

23 и 24 марта порядка 60 детей в Миякинском районе обратились за медицинской помощью, а двух школьников 11 и 13 лет пришлось госпитализировать. Всем обратившиеся получили помощь, заболевание у них протекало в легкой и средней форме.

Все пострадавшие днем 23 марта обедали в школьной столовой. После 24 марта других жалоб от учащихся или педагогов не было. Прокуратура начала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Пробы продуктов и воды из школьной столовой передали специалистам Роспотребнадзора. После эпидемиологического расследования ведомство выяснило, что причиной заболевания стала норовирусная инфекция, а ее источником – работники столовой.

«По предварительным данным, причиной заболевания явилась норовирусная инфекция. Источников возбудителя инфекции является персонал на пищеблоке. Вся продукция изъята из реализации», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

С 24 марта школьная столовая закрыта, компании, поставлявшей горячее питание, также запрещено изготавливать полуфабрикаты. Административное дело на поставщиков продуктов передали в суд, решается вопрос о приостановлении деятельности на длительный срок.

Киргиз-Мияки, Наталья Рязанова

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