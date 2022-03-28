В Мариуполе обнаружены тела жертв нацистов со следами издевательств и пыток

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО ) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в понедельник, 28 марта, заявил что в подвалах зданий Мариуполя обнаружены тела жертв украинских нацистов со следами пыток и вырезанной на коже свастикой.

Михаил Мизинцев в ходе брифинга рассказал: «В подвалах зданий города Мариуполя, освобожденных от националистов, обнаружены тела гражданских лиц со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой. Кроме того, спасенные из города мирные жители подтверждают вопиющие факты того, как неонацисты, зная, что в подвалах находятся женщины с детьми, намеренно забрасывали их гранатами».

«В пригороде Харькова боевики из минометов, установленных на «бандер-мобилях», обстреляли очереди у магазинов, банкоматов, пункты выдачи продовольствия и питьевой воды. В результате три человека погибли, более 10 получили ранения», сообщил генерал-полковник Мизинцев.

На брифинге начальник НЦУО также заявил: «Всеобъемлющая поддержка со стороны США и целого ряда стран Европейского союза развязала руки нацизму в масштабах всей страны, только здесь воинские подразделения с символикой третьего рейха действуют в составе национальных вооруженных сил и воинских формирований с задачей уничтожения всего, что не соответствует их бесчеловечным понятиям».

Москва, Иван Бабурин

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