The Wall Street Journal: После посещения Киева у Романа Абрамовича появились симптомы отравления

Симптомы недомогания появились у российского миллиардера Романа Абрамовича и как минимум у двух высокопоставленных членов украинской делегации, участвовавших в переговорах с Россией, – сообщает The Wall Street Journal.

«Симптомы, вызывающие подозрение на отравление, в том числе покраснение глаз, постоянные и болезненные слезоотделение и шелушение кожи на лице и руках появились у Романа Абрамовича. Неясно, кто напал на эту группу и что стало причиной их болезни», – пишет WSJ, ссылаясь на источник в окружении Абрамовича.

По словам источников американского издания, состояние Абрамовича и украинских переговорщиков, среди которых есть народный депутат Рустем Умеров, с тех пор улучшилось, их жизни ничего не угрожает.

При этом, по информации WSJ, «нет никаких предположений, что это повлияло на президента Украины Зеленского, который встречался с Абрамовичем. Пресс-секретарь Зеленского заявил, что не располагает информацией о каких-либо подозрениях на отравление.

«Западные эксперты, изучавшие инцидент, заявили, что трудно определить, были ли симптомы вызваны химическим или биологическим агентом или какой-то атакой электромагнитного излучения», – сообщает The Wall Street Journal.

Вашингтон, Иван Бабурин

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