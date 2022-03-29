Сибирячка получила более 9 лет колонии за избиение годовалого сына до смерти

Суд приговорил жительницу Алтайского края к девяти годам и трем месяцам лишения свободы за избиение своего годовалого сына до смерти. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Мать-детоубийца признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)". Свою вину она не признала.

Преступление было совершено 6 июня 2021 года. Согласно материалам следствия и суда, 37-летняя жительница одного из сел Бурлинского района пытаясь успокоить своего годовалого сына, ударила его не менее семи раз в область головы и туловища. Женщина доставила ребенка в больницу, но от полученных телесных повреждений мальчик по дороге скончался

Ранее осужденная получила условный срок за истязание семилетнего сына. Женщину лишили родительских прав в отношении трех старших детей.

Барнаул, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»