В Донецке сложилась критическая ситуация с питьевой водой

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в городе сложилась критическая ситуации с водоснабжением. Питьевая вода подается раз в двое суток, – сообщают СМИ.

Мэр Донецка в своем Telegram написал: «Ситуация с водоснабжением критическая. Жители части районов остались без центрального водоснабжения. Запасов воды в Донецке хватит не больше, чем на две недели».

«Город перешел на сильно урезанный график подачи воды, но эта мера не помогла решить проблему. Чтобы не тратить запасы, 30 марта в Донецке отключат центральное отопление», – сообщил Алекскей Кулемзин.

Как ранее сообщало МЧС ДНР, основной источник водоснабжения города – Южно-Донбасский водовод, подвергся обстрелу в середине февраля. С тех пор жители Донецка получают воду из резервного водохранилища. Тогда власти ДНР ввели режим чрезвычайной ситуации из-за прекращения централизованной подачи питьевой воды.





Донецк, Иван Бабурин

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