В Израиле в результате теракта погибли пятеро человек

Пятеро израильтян убиты во вторник в результате нападения, которое совершил вооруженный огнестрельным оружием неизвестный в израильском городе Бней-Брак, – сообщают израильские СМИ.

Государственная радиостанция Kan сообщает, что стрелявший нейтрализован и что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет проведет во вторник консультации с представителями служб безопасности в связи с нападением.

По информации издания Israelinfo Полиция задержала двоих подозреваемых в причастности к теракту в Бней-Браке, их связь с терактом и убитым террористом проверяется.

Также сообщается, что полиция повысила готовность до самого высокого уровня в связи с волной террора

Кроме того израильские СМИ сообщают, что теракт в Бней-Браке совершил 26-летний мужчина. Около 20:00 он открыл огонь из автоматической винтовки М16 на улице, там он убил там троих гражданских израильтян, после чего на другой улице он выстрелил в еще нескольких прохожих.

На место прибыли полицейские и открыли огонь по террористу. Он был убит, но успел тяжело ранить одного из правоохранителей. Позднее полицейский скончался в больнице.

Вопрос о том, сколько человек участвовали в теракте, остается открытым. В полиции не исключают, что речь идет о террористической ячейке из двух или трех палестинцев. Двое подозреваемых задержаны, но неизвестно, причастны ли они к теракту. На свободе может находиться как минимум еще один террорист, и возможно вооруженный. Полиция проверяет все камеры наблюдения в этом районе, – сообщает Israelinfo.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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