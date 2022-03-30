В Архангельске в банк пришел грабитель и угрожал самодельной бомбой

Житель Архангельска пытался ограбить банк, используя муляж взрывного устройства. Полиции удалось поймать преступника. Выяснилось, что бомбу он заказал в интернете.

Мужчина в очках и медицинской маске зашел в отделение банка 18 марта. Он передал сотруднику записку с угрозой взрыва и требованием выдать 20 млн рублей. При этом посетитель поставил на стойку пакет с предметом, напоминающим самодельное взрывное устройство.

Кассир нажал тревожную кнопку, а злоумышленник скрылся. Всех посетителей и сотрудников эвакуировали, но никаких опасных предметов обнаружено не было.

Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения и нашли улики, которые помогли установить личность подозреваемого и задержать его. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»).

Архангельск, Зоя Осколкова

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