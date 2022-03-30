В Саратове кот Пузик спас хозяина от пожара

В Саратове домашний кот разбудил хозяина, когда начался пожар, и таким образом спас его. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании в квартире пятиэтажки на улице Крымской поступило около 11 ночи. Хозяин успел выбежать и предупредить соседей.

Прибывшие на место пожарные быстро ликвидировали пламя. Площадь пожара составила всего 2 кв.м. В углу комнаты обнаружили котика, который бился в судорогах. Оказалось, что животное спасло жизнь своему хозяину.

По словам мужчины, он спал, когда кот Пузик внезапно начал громко мяукать, кусаться и царапаться. Проснувшись, жилец обнаружил, что от телевизора валит дым. В спешке мужчина не успел забрать питомца, его вытащили пожарные.

Кота вынесли на свежий воздух, минут 20 откачивали его, давая кислород из баллона. Затем пушистика увезли в ветеринарную клинику. По словам медиков, жизнь животного вне опасности.

Саратов, Зоя Осколкова

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