В особняк известного футболиста в Лондоне проникли грабители

Дэвид Бэкхем стал жертвой грабителей. Злоумышленники пробрались в его дом в Лондоне и вынесли ценные вещи. В этот момент сам футболист, его жена Виктория и десятилетняя дочь находились в другой комнате.

Как сообщает The Scottish Sun, о нападении первым узнал сын четы Бэкхемов Круз. Подросток вернулся домой ночью и увидел осколки стекла. Мальчик позвал родителей, которые обратились в правоохранительные органы.

Установлено, что преступники пробрались через второй этаж, разбив окно. Воры успели обчистить только одну комнату. При этом никто из домочадцев не пострадал.

Сообщается, что грабители вынесли предметы дизайна и технику, которая оценивается в несколько тысяч фунтов. Ни одна из украденных вещей не несла для Бэкхемов эмоциональной ценности.

Лондон, Зоя Осколкова

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