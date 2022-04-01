В Перми умерла пострадавшая от падения наледи девочка

В Перми 15-летняя девочка умерла от травм, причиненных упавшими на нее массами снега и льда. Она пострадала 24 марта в одном из городских дворов и с тех пор находилась в реанимации с тяжелыми травмами. Но врачи не смогли ее спасти, передает «Вести.ру».

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело в отношении гендиректора управляющей компании, ответственной за уборку наледи в крыши. Его обвинили в оказании небезопасных услуг, причинивших тяжкий вред здоровью. В связи со смертью пострадавшей, следователи могут заменить статью на более тяжкую.

СКР проводит доследственную проверку травмирования двух жительниц Новосибирска сорвавшимися с крыш глыбами льда. Обе пострадавшие доставлены в больницу.

Оба случая произошли 31 марта. 51-летняя женщина получила травму у дома на улице Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска. Второй кусок наледи сорвался с крыши дома на улице Ученическая в Первомайском районе города на 41-летнюю женщину.

Следователи устанавливают ответственных за своевременную очистку крыш от наледи. После проверки будет решено, есть ли основания для возбуждения уголовных дел.

Пермь, Наталья Рязанова

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