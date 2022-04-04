Сотрудниц Сбербанка задержали за инсценировку ограбления и хищение 20 млн рублей

Четыре человека задержаны в Ростовской области по подозрению в инсценировке ограбления одного из отделений Сбербанка. В их числе две сотрудницы Сбера. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на офис Сбербанка в Аксайском районе Ростовской области. Представитель финансовой организации рассказала, что злоумышленник в балаклаве, угрожая оружием, похитил из кассы крупную денежную сумму и скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (Разбой).

В ходе расследования сыщики установили причастность к совершению преступления двух сотрудниц банка. По версии полиции, две сотрудницы Сбера перечислили сообщникам более 20 млн рублей, а затем предложили знакомому за денежное вознаграждение инсценировать разбойное нападение, чтобы скрыть хищение.

В настоящее время четверо подозреваемых, в том числе обе работницы банка, задержаны и заключены под стражу.

Отмечается, что преступление было раскрыто во взаимодействии со службой безопасности Сбербанка.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»