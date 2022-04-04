На Волге перевернулось пассажирское судно на воздушной подушке

Судно на воздушной подушке с людьми на борту перевернулось на Волге в Самаре. Проводится поисково-спасательная операция.

Известно, что судно направлялось из села Рождествено в Самару. В транспортном средстве находились 11 человек.

В результате аварии семерых удалось спасти, судьба еще четырех пассажиров остается неизвестной. На месте работают спасатели.

По данным телеграм-канала «112», судно принадлежит Самарскому речному пароходству.

Самара, Зоя Осколкова

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