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Понедельник, 4 апреля 2022, 23:46 мск

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В США зафиксирована вспышка птичьего гриппа

Министерство сельского хозяйства США сообщает, что вспышка птичьего гриппа охватила более 20 штатов США, – сообщает телеканал ABC.

По информации телеканала текущая вспышка – «сильнейшая за последние семь лет».

Согласно данным, опубликованным на сайте американского минсельхоза, высокопатогенный птичий грипп (HPAI) на сегодняшний день выявлен в 72 коммерческих и 46 частных птицеводческих и нептицеводческих хозяйствах в 24 штатах страны. Всего пострадали свыше 22,8 миллиона птиц.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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