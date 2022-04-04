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Вторник, 5 апреля 2022, 01:43 мск

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В шоколадных яйцах Kinder Surprise бельгийского завода Ferrero обнаружена сальмонелла

Официальные представители органов по безопасности пищевых продуктов Бельгии объявили, что расследуют 125 случаев отравления сальмонеллой. По имеющимся доказательствам, потенциально зараженные шоколадные яйца Kinder Surprise были произведены на фабрике Ferrero в Бельгии, – сообщает издание Politico.

На запрос редакции официальный представитель ЕС Стефан де Кеерсмакер ответил следующее: «Комиссия действительно подтверждает, что она внимательно следит за вспышкой Salmonella Typhimurium, которая в настоящее время продолжается в нескольких государствах-членах ЕС и Великобритании. Изъятие и отзыв подозрительных партий продолжаются. Эпидемиологические и аналитические данные указывают на то, что источник заражения находится на предприятии по производству шоколадных изделий на завое Ferrero в Арлоне (Бельгия)».

Сообщается о 125 случаев заражения во Франции, Германии, Нидерландах, Бельгии, Ирландии и Швеции. В свою очередь, телеканал BBC сообщает о 63 случаях сальмонеллеза в Великобритании, в основном у маленьких детей.

Агентство по пищевым стандартам Великобритании в понедельник связалось с Ferrero и заявило, что просит компанию отозвать некоторые продукты Kinder Surprise из-за «возможного присутствия» сальмонеллы.

В Ирландии было зарегистрировано 10 случаев, здесь Управление по безопасности пищевых продуктов (FSAI) объявило об отзыве продукции Kinder.

Исполнительный директор FSAI Памела Бирн заявила: «Учитывая приближение Пасхи, мы призываем родителей и опекунов проверить дома, есть ли у них какие-либо продукты, а если есть, убедиться, что они не съедены».

По словам шведского чиновника, с января в Швеции было зарегистрировано четыре случая, все у детей, которые ели продукты Kinder.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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