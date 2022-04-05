Четырехлетняя девочка насмерть отравилась средством от насекомых

В Волгоградской области четырехлетняя девочка умерла от отравления пестицидами. Яд разложил в доме дядя, решив потравить насекомых. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Трагедия произошла в частном доме в селе Мокрая Ольховка Котовского района. Три девочки четырех, пяти и 14 лет приехали в гости к бабушке, там также находился их дядя. Мужчина решил ночью травить в доме насекомых и рассыпал в жилых комнатах ядовитый химикат.

Самой младшей из сестер стало плохо, врачи скорой помощи не смогли ее спасти. Судмедэкспертиза предварительной причиной смерти назвала отравление. В больницу также попали бабушка и сестры погибшей.

Уголовное дело возбуждено о причинении смерти по неосторожности. По делу назначена химико-токсикологическая экспертиза. Расследование продолжается.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»