В Чите из-за аварии на ЛЭП произошел блэкаут

Центральный район Читы остался без света из-за повреждения линии электропередачи. Аварийные бригады работают на месте происшествия.

По словам жителей города, света нет в домах в микрорайоне Октябрьский, Северный, в Сосновом Бору, в районе улиц Угданская, Шилова, Автогенная, в районе «Шатров». На улице Бутина не работают светофоры, передает «Чита.ру». Энергоснабжение было прервано около восьми вечера (14:00 мск).

Как уточнил сити-менеджер Читы Александр Сапожников, отключились две воздушные линии мощностью 110 киловольт. «Одну из линий уже частично включили, «Россети» работают», – сообщил глава городской администрации.

В пресс-службе компании «Россети Сибирь» подтвердили, что повреждение выявлено на линии 110 кВ, ведутся оперативные переключения, часть потребителей перезапитана, остальных запитают в ближайшее время.

Чита, Зоя Осколкова

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