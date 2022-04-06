New York Times: Видео с расстрелом нацистами раненых российских военных – подлинное

Американская газета New York Times в среду, 6 апреля, опубликовала материал, в котором заявила о подлинности опубликованного в понедельник, 4 апреля, в сети интернет видео с расстрелом российских военных украинскими боевиками.

New York Times пишет, что «видео было снято 30 марта от деревни к западу от Киева, когда российские части начали постепенный отход из Киевской области. Украинские военные уничтожили конвой, а раненых российских солдат убили. 30 марта агентство UNIAN опубликовало видео, уточнив, что засада на дороге была проведена «Грузинским легионом».

«На кадрах видеозаписи запечатлено, как украинские военные несколько раз стреляют в подающего признаки жизни, предположительно, российского военнослужащего, лежащего на дороге. Рядом с ним видны тела еще нескольких военных, предположительно, убитых», – пишет американское издание.

«Он еще жив. Смотри, он еще жив. Он задыхается», – говорит украинский солдат. Затем солдат дважды стреляет в российского военного. После того, как мужчина продолжает двигаться, солдат стреляет в него еще раз, и он замирает», – описывает кадры расправы над пленным New York Times.

Вашингтон, Иван Бабурин

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