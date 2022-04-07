В столице Израиля неизвестные открыли стрельбу по прохожим

Полиция Тель-Авива в четверг, 7 апреля, сообщает, что двое неизвестных открыли огонь по людям в центре города, – передают израильский СМИ.

Израильский телеканал КАН, в частности, сообщает, что один из нападавших «нейтрализован». Второй укрылся в одном из домов и ведет огонь по силовикам.

«В Израиле при стрельбе неизвестного в г. Тель-Авив девять человек получили ранения, несколько из них находятся в критическом состоянии. Вооруженный мужчина открыл огонь по прохожим, а затем скрылся. Полиция стянула к месту инцидента дополнительные силы для розыска нападавшего», – сообщают СМИ со ссылкой на полицию.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»