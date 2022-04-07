Русская эмигрантка в США задушила одного сына и пыталась убить второго в паранойе из-за Украины

В американском штате Висконсин эмигрантка из России задушила своего восьмилетнего сына и пыталась утопить старшего сына, насмотревшись передач про события на Украине. Согласно показаниям ее мужа, 41-летняя женщина в последнее время постоянно смотрела по телевизору новости об Украине и из-за этого впала в паранойю, говорится в материалах дела.

По информации NBC News, Наталья Хичкок 30 марта задушила младшего сына. За несколько дней до расправы над восьмилетним сыном женщина пыталась утопить в ванне его 11-летнего брата. Старший ребенок и стал свидетелем страшных событий в доме.

Мальчик нашел безжизненное тело брата на полу спальни, а их мать в это время лежала на кровати с большим ножом в руках, сообщает New York Post. Крики ребенка разбудили отца. Он пытался спасти младшего сына, проводил ребенку сердечно-легочную реанимацию. В это время, по словам мужчины, его жена, у которой ранее не было проблем с психическим здоровьем, «ходила по квартире с ножом, ошеломленная, угрожая убить всех в доме». Позже женщина призналась следователям, что употребила пачку болеутоляющих таблеток и ударила себя ножом в грудь, пытаясь «вырезать себе сердце».

Муж обвиняемой, который проходит по делу свидетелем, рассказал следствию, что забеспокоился о психическом состоянии супруги после того, как она стала постоянно смотреть теленовости про Украину. На этом фоне у нее развилась паранойя, считает мужчина. По его словам, события на Украине взбудоражила жену больше, чем когда-либо, и она начала употреблять водку. Более того, женщина решила купить оружие и сделать запас продуктов. Однако муж не позволил ей купить пистолеты и ножи и сам приобрел продукты и другие товары первой необходимости, чтобы жена «чувствовала себя в безопасности».

Из материалов дела также следует, что женщина не могла купить билеты в Россию, чтобы увидеть родителей, и была в ярости от этого.

Хичкок сообщила детективу, что в течение предыдущих пяти дней она не могла сконцентрироваться и чувствовала, что у нее собираются отнять детей, сообщает NBC News. Она также говорила, что люди на нее смотрели странно – как на русскую шпионку. Женщина также сообщила полиции, что, по ее мнению, российское правительство собиралось забрать ее детей и жестоко обращаться с ними, и что она задушила своего младшего ребенка, потому что чувствовала, что сыну «лучше бы умереть».

Хичкок предъявили обвинение в умышленном убийстве первой степени и покушении на умышленное убийство первой степени. Во вторник, когда женщину выводили из зала суда, она посмотрела на своего мужа и сказала, что ей очень жаль, и она не понимает, что случилось.

Москва, Наталья Петрова

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