В США опасаются большой волны передозировок синтетическим опиатом

Агентство по борьбе с наркотиками США (DEA) предупредило о волне «массовых передозировок», связанных с наркотиками, содержащими смертельные дозы фентанила. Это синтетический опиат, который очень распространен в Соединенных Штатах среди детей и подростков.

В письме правоохранительным органам по всей стране Управление по борьбе с наркотиками перечисляет семь случаев с января, в которых несколько человек умерли от передозировки в одном и том же географическом районе после того, как неосознанно употребили синтетический опиат. «За последние два месяца в США было зарегистрировано как минимум семь подтвержденных случаев массовой передозировки, в результате которых 58 передозировок и 29 смертей», – говорится в сообщении агентства. Многие из жертв «думали, что употребляют кокаин, и понятия не имели, что употребляют фентанил», говорится в сообщении агентства по борьбе с наркотиками. Фентанил считается в 30-50 раз более сильнодействующим, чем героин, и в 50-100 раз более сильнодействующим, чем морфин.

28 января в столичном районе Вашингтона у десяти человек случилась передозировка после употребления крэка, производного кокаина, смешанного с фентанилом. Девять человек в итоге погибли. 4 марта 21 человек получил передозировку, трое умерли после приема крэка и метамфетамина, содержащего опиат, в приюте для бездомных в Остине, штат Техас. Другие инциденты произошли во Флориде, Колорадо, Небраске и Миссури.

«Фентанил вызывает сильное привыкание, он активно распространен во всех 50 штатах, и торговцы наркотиками все чаще смешивают его с другими наркотиками – в форме порошка или таблеток – в попытке усилить зависимость и привлечь постоянных клиентов», – подчеркивает Управление по борьбе с наркотиками. По данным ведомства, фентанил содержится в поддельных таблетках оксиконтина, перкоцета и викодина – мощных обезболивающих средств, популярных у наркоманов. По данным агентства, этот опиат (дешевый в производстве и уже смертельный в очень малых дозах) и другие синтетические вещества были обнаружены в двух третях из 105 000 случаев смерти от передозировки, зарегистрированных в период с октября 2020 года по октябрь 2021 года.

Управление по борьбе с наркотиками (DEA) рекомендовало правоохранительным органам по всей стране рассматривать фентанил как вещество, имеющее отношение ко всем делам, связанным с наркотиками, которыми они занимаются.

Вашингтон, Елена Васильева

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