В Мурманской области из-за пожара эвакуировали более 100 горняков

Более 100 шахтеров эвакуировали из-за пожара в руднике в Мурманской области.

Инцидент произошел в ночь на четверг, 7 апреля, в руднике по добыче фосфатов «Олений ручей», принадлежащем АО «Северо-Западная фосфорная компания». На глубине 120 метров загорелся двигатель самосвала, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. В эвакуации горняков были задействованы два отделения спасателей, уточняет РИА «Новости». На поверхность вывели 112 человек. Обошлось без пострадавших.

Пожар ликвидировали в 03.17, после чего горняков вернули в шахту.

Мурманск, Наталья Петрова

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