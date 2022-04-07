В Татарстане изъяли тонны опасного для здоровья стеклоомывателя

Правоохранители в Татарстане ликвидировали цех по производству автомобильной незамерзающей стеклоомывающей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Казани под производство «незамерзайки» переоборудовали склад. «При осмотре помещения сотрудники полиции обнаружили различное оборудование и приспособления, а также четыре еврокуба со спиртосодержащей жидкостью и около 1,4 тысячи пятилитровых емкостей готовой продукции. В общей сложности из незаконного оборота было изъято почти 11 тысяч литров стеклоомывателя, – рассказала Волк. – Согласно заключению эксперта, во всех образцах изъятой продукции содержится не менее 84% метилового спирта».

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» и ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство продукции, не отвечающей требованиям безопасности».

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к противоправной деятельности», – добавили в полиции.

Казань, Зоя Осколкова

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