В Красноярске забеременела 11-летняя школьница

В Красноярске 11-летняя школьница оказалась на шестом месяце беременности. Возбуждено уголовное дело об изнасиловании. Отец будущего ребенка – 15-летний подросток.

Факт беременности удалось выявить в ходе медицинского обследования девочки. Зачатие, предположительно, произошло в августе-сентябре 2021 года. Подростки вступили в интимную связь по обоюдному согласию.

Юноша знал о малолетнем возрасте девочки, но по закону она в силу возраста находилась в беспомощном состоянии и не могла осознавать характера и значения совершаемых с ней действий.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста). В ходе следствия подросток признал вину в содеянном. Расследование продолжается.

Красноярск, Зоя Осколкова

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