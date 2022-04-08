В Сибири двое детей погибли при пожаре

В поселке Низовка Новосибирской области два ребенка погибли при пожаре в частном доме. Еще один малыш с ожогами доставлен в больницу. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Возгорание произошло накануне вечером. Дети находились с отцом, который был пьян. Мама в этот момент была на работе. В доме установлен дымовой пожарный извещатель, который сработал и оповестил сотрудников МЧС.

«После локализации возгорания в доме были обнаружены тела девочки 2006 года рождения и мальчика 2008 года рождения. Еще один ребенок (девочка 2011 года рождения) был госпитализирован с ожогами», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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