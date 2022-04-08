Порода обрушилась в кузбасской шахте, заблокированы два горняка

Обрушение породы произошло на шахте Талдинская-Западная в Кемеровской области. На аварийном участке находятся два горняка, с ними установлена связь. Сейчас ведутся спасательные работы. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на экстренные службы.

Обрушение породы произошло на сопряжении двух штреков, уточняет ТАСС со ссылкой на источник. По его данным, на аварийном участке работали шесть человек. Всего под землей находились 192 человека. Отмечается, что угрозы для них нет.

Кемерово, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»