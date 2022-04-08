В Дагестане в торговом центре сорвался лифт с пассажирами

В одном из торговых центров Дагестана сорвался лифт с пассажирами. В результаты пострадали несколько человек.

Инцидент произошел в Махачкале в ТЦ на улице Магомедтагирова. Лифт упал со второго этажа четырехэтажного здания, сообщили в республиканском управлении МВД.

По предварительным данным, пострадали две женщины и ребенок. Взрослых госпитализировали в Республиканский ортопедо-травматологический центр, у них диагностированы переломы. Ребенка отвезли в Детскую республиканскую клиническую больницу. Состояние всех пострадавших оценивается как средней тяжести.

На месте работают правоохранители, причины происшествия выясняются.

Махачкала, Зоя Осколкова

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