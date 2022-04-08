В Башкирии школьников возил пьяный водитель

В Башкирии сотрудники ГИБДД остановили школьный автобус, водитель которого оказался пьян. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Инспекторы в районе села Месягутово остановили школьный транспорт в рамках профилактической акции «Внимание – дети!". Во время разговора полицейские заметили, что от шофера сильно пахнет спиртным.

Освидетельствование 49-летнего мужчины показало наличие 0,946 мл алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. При этом пьяный водитель перевозил в автобусе пассажиров – 22 школьника и учителя.

Нарушителя отстранили и составили протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения». «В настоящее время проводится проверка организации, которая допустила к работе нетрезвого сотрудника», – добавили в полиции.

Уфа, Зоя Осколкова

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