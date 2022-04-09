Украинские боевики взорвали емкость с азотной кислотой в ЛНР

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в субботу, 9 апреля, заявил, что в Рубежном боевики взорвали цистерну с азотной кислотой.

В своем Telegram-канале Марочко написал: «В Рубежном вновь взорвали цистерну с азотной кислотой. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду, следовательно облако пойдет, как и в прошлый раз, на северо-восток».

Марочко призвал население спрятаться в укрытиях, подготовить маски, пропитанные содовым раствором и плотно закрыть двери и окна.

Следует напомнить, что на этой неделе Марочко уже сообщал, что готовясь к отходу, украинские военные в Рубежном подорвали цистерну, предположительно, с соляной кислотой. По данным Народной милиции ЛНР, момент детонации был рассчитан так, чтобы облако химикатов пошло в направлении освобожденной Кудряшовки в ЛНР.

Луганск, Иван Бабурин

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