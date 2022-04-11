В Томске пенсионерка отобрала пистолет у грабителя

В Томске мужчина пытался ограбить 70-летнюю женщину. Однако пенсионерка смогла постоять за себя и обезоружила бандита.

Как сообщили в областном управлении МВД, нападение произошло вечером возле дома по улице Елизаровых. Мужчина несколько раз ударил женщину по голове, повалил на землю и наставил на нее предмет, похожий на пистолет. Он требовал от пенсионерки денег.

Женщина громко закричала и выхватила оружие из рук преступника. Происходящее во дворе привлекло внимание жильца дома, он также крикнул разбойнику, а тот принял решение скрыться.

«Через час после совершения преступления в дежурную часть обратился ранее судимый 40-летний местный житель, который сообщил о совершенном им преступлении в отношении пенсионерки, а в ходе проведения следственных действий, потерпевшая опознала в мужчине подозреваемого», – говорится в сообщении полиции.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Томск, Зоя Осколкова

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