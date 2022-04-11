В Красноярске пьяный подросток протаранил четыре автомобиля

В Красноярске 17-летний подросток сел пьяным за руль и повредил четыре припаркованных автомобиля. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

«В ночное время на ул. Ольховая несовершеннолетний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2106» без государственных регистрационных знаков, совершил наезд на припаркованные автомобили «Ниссан», «Ауди», «Тойота» и «Фольксваген», – говорится в сообщении на сайте МВД.

Прибывшие на место инспекторы проверили подростка и обнаружили, что в выдыхаемом им воздухе находится 0,56 мг/л алкоголя.

В результате были составлены протоколы по факту вождения в состоянии опьянения, отсутствия водительского удостоверения, отсутствия страхового полиса и регистрации транспортного средства в установленном порядке. Общая сумма штрафов может составить более 30 тысяч рублей.

Красноярск, Зоя Осколкова

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