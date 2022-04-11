Украинские боевики взорвали дамбу в Донецкой области

Официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин в понедельник, 11 апреля, заявил, что боевики ВСУ в Донецкой области взорвали дамбу и угрожают взорвать еще одну, – сообщают СМИ.

На брифинге Бсурин заявил: «Есть случай подрыва дамбы. Это Святогорск, севернее Славянска, где они взорвали дамбу предлогом того, чтобы не дать войскам преодолеть водную преграду. Вода растеклась. В результате затопило частные дома, которые находились в пойме водохранилища.

Также представитель народной милиции ДНР сообщил, что украинские боевики предупредили, что взорвут выход из водохранилища Светлодарска.

«Они предупредили, – если будет продвижение войск, они взорвут эту дамбу. Представьте себе объем воды. Это миллионы кубов воды, которые начнут растекаться и населенный пункт Байрак, который фактически находится рядом, снесет водой», – заявил Эдуард Басурин.

Донецк, Иван Бабурин

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