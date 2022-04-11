Британского депутата исключили из партии за домогательства к подростку

Британский депутат Имран Хан в понедельник, 11 апреля, был исключен из рядов Консервативной партии после того, как был признан виновным в сексуальном насилии над 15-летним подростком, – сообщает Le Figaro.

Представитель партии заявил, что 48-летний гей, депутат Консервативной партии был немедленно исключен после вынесения в понедельник решения Саутваркского суда в Лондоне.

Как сообщает Le Figaro со ссылкой на материалы суда, «Имран Хан, член парламента от той же партии, что и премьер-министр Борис Джонсон, на вечеринке в январе 2008 года заставил подростка выпить джин. Затем он затащил его наверх, толкнул на кровать, попросил посмотреть порнографию, после чего напал на него».

Сообщается, также, что Хан был отпущен под залог. Приговор ему будет вынесен позднее, при этом судья сказал, что возможны все варианты, включая «немедленное задержание».

Имран Хан, которому на момент совершения преступления было 34 года, обвинения в сексуальных домогательствах в суде отрицал. Его адвокаты указали, что их клиент «заявляет о своей невиновности и подаст апелляцию как можно скорее».

Лондон, Иван Бабурин

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