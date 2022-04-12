При стрельбе в нью-йоркском метро пострадало до 13 человек

Неизвестный открыл стрельбу в Нью-Йорке в утренний час пик во вторник, 12 апреля, в метро в районе Бруклин, ранены 13 человек, – сообщают СМИ со ссылкой на полицию Нью-Йорка.

Сообщается, что стрельба произошла на станции метро «36-я улица», в результате чего были ранены несколько человек. Перед этим в полиции сообщали, что начато расследование и горожанам следует избегать района 36-й улицы и 4-й авеню в Бруклине.

Источники Fox News в городском пожарном департаменте сообщили о минимум 13 пострадавших. Пожарных вызвали из-за задымления, и на месте они увидели раненых и некие несработавшие взрывные устройства.

В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на пожарную службу Нью-Йорка сообщает об обнаружении «несдетонировавших устройств» в городском метро, где произошла стрельба. Подозреваемых ищут.

По данным СМИ, в результате нападения пострадали 13 человек, в том числе как минимум пятеро – в результате стрельбы. Подозреваемый, как считается, помимо огнестрельного оружия, применил дымовую шашку на станции метро.

Также, местное телевидение сообщило, что подозреваемый в стрельбе в нью-йоркском метро сбежал, во время нападения на нем был противогаз.

В полиции Нью-Йорка пока не берутся судить о мотивах стрельбы в городском метро, ведется расследование, – сообщила РИА Новости представитель правоохранительных органов.

Представитель полиции Нью-Йорка заявила: «Стрельба подтверждается. Мы все еще на стадии расследования. Мы пытаемся получить больше информации от наших сотрудников на месте».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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