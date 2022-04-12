На Таджикско-Киргизской границе произошли перестрелки

Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии во вторник, 12 апреля, сообщила, что между пограничниками Киргизии и Таджикистана за сутки произошли две перестрелки, – сообщают СМИ.

Пресс-служба киргизской пограничной службы также сообщила, что в данный момент таджикская сторона стягивает силы к месту вооруженного инцидента на границе с Киргизией.

Ранее сообщалось, что при несении службы пограничники двух стран встретились в районе Баткенской области. По заявлению киргизской стороны, наряд Таджикистана пересек границу, зайдя на 20 м. В результате началась стрельба, в ходе которой, по предварительным данным, один военнослужащий Таджикистана получил ранение.

На странице одной из соцсетей киргизской погранслужбы говорится: «Около 21:17 в ходе переговоров между пограничными представителями Кыргызстана и Таджикистана, прибывшие на место инцидента в качестве усиления пограничники Таджикистана открыли огонь по военнослужащим ПС ГКНБ Кыргызстана. Завязалась повторная перестрелка, которая длилась около 30 минут. Был ранен военнослужащий ПС ГКНБ КР»

Также, по информации погранслужбы Киргизии, после происшествия таджикская сторона обстреляла киргизское село Достук из минометов.

Бишкек, Иван Бабурин

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