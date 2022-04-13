Водитель в Уфе протащил за собой инспектора ДПС

В Уфе водитель пытался скрыться от полиции и протащил за машиной инспектора ДПС, причинив ему травмы. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудник ГИБДД подошел к машине, потребовал выйти из нее и попытался извлечь ключ из замка зажигания. Однако водитель резко начал движение и протащил полицейского по дороге», – говорится в сообщении.

В этот момент нарушитель протаранил три припаркованных автомобиля, а также врезался в патрульную машину. В результате водителя задержали.

От прохождения медосвидетельствования он отказался. Более того, при проверке у задержанного было обнаружено водительское удостоверение, имеющее признаки подделки. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность.

Уфа, Зоя Осколкова

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