Главного редактора хакасского СМИ задержали за фейки о ВС РФ

В Хакасии возбудили уголовное дело в отношении главного редактора одного из региональных интернет-изданий о распространении ложной информации о действиях российских военнослужащих. Журналист задержан. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

По версии следствия, 4 апреля главный редактор одного из интернет-изданий Хакасии разместил на сайте своего издания, а также в администрируемых им мессенджере и соцсетях статью, содержащую под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, касающуюся обстоятельств участия хакасских росгвардейцев в специальной военной операции на Украине.

В частности, в публикации указывались недостоверные сведения о количестве погибших, пропавших без вести и раненых, ненадлежащем уровне материального обеспечения и исполнении служебных обязанностей руководством Управления Росгвардии, отметили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.2 ст.207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ, с использованием своего служебного положения).

Подозреваемый задержан, в его доме проведен обыск, говорится в сообщении. В ближайшее время он будет допрошен.

Имя задержанного журналиста СКР не раскрывает. По данным СМИ, под уголовное преследование попал главный редактор интернет-журнала «Новый Фокус» Михаил Афанасьев. Его жена сообщила в соцсетях, что накануне в их квартире прошел обыск, мужа задержали и доставили в Следственный комитет.

Абакан, Наталья Петрова

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