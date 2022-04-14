В Нижнем Новгороде велосипедист упал в яму с кипятком

В Нижнем Новгороде мужчина на велосипеде упал в яму с кипятком, образовавшуюся из-за коммунальной аварии. Пострадавший с ожогами доставлен в больницу. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел накануне вечером у дома по улице Чехова в Московском районе города. Трубу с горячей водой прорвало, в результате часть асфальта обрушилась, а получившаяся яма быстро заполнилась кипятком.

Проезжавший на велосипеде 45-летний мужчина упал в образовавшийся котлован с горячей водой, получив обширные ожоги всего тела.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей).

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

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