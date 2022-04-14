В ООН британскую волонтерскую программу заподозрили в содействии торговле украинскими беженками

Управление Верховного комиссара ООН по беженцам выступило с официальным обращением, в котором выражается сомнение в безопасности британской волонтерской программы под названием Homes for Ukraine – ее подозревают в содействии торговле людьми.

Согласно поступившей информации, в ООН узнали о сообщениях украинок о том, что они ощущают опасность от людей, которые предоставили им жилье в рамках британской волонтерской программы Homes for Ukraine.

«Управление ООН по беженцам отмечает необходимость в принятии соответствующих гарантий и мер проверки спонсоров, которые принимают участие в данной волонтёрской программе. Процесс предоставления жилья украинским беженкам и их детям можно сделать безопаснее путем их подселения в семьи или к парам, а не к одиноким мужчинам» – говорится в обращении ООН.

В Управлении ООН по беженцам считают, что подселение женщин к одиноким представителям мужского пола, проведенное без надзора, может привести к повышению уровня рисков, с которыми могут столкнуться беженки.

В свою очередь, британские власти проинформировали о сложностях в оказании материальной поддержки спонсорам, предоставляющим жилье в рамках волонтёрской программы, и своевременном проведении проверок до приезда беженцев.

Следует отметить, что Великобритания в рамках волонтерской программы Homes for Ukraine по состоянию на 30 марта 2022-ого года предоставила 2700 виз беженцам с Украины.

Москва, Иван Бабурин

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