Белгородская область вновь подвергалась обстрелу со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг, 14 апреля, сообщил, что село Журавлевка было обстреляно со стороны Украины, – сообщают СМИ

В своем Telegram-канале Гладков написал: «В результате обстрела есть повреждения жилых домов и социальных объектов. В настоящее время информации о жертвах и пострадавших нет. В этом селе уже был объявлен ЧС, людей вывезли за его пределы. Более подробная информация будет после детального обследования территории».

Ранее глава региона сообщил, что село Сподарюшино в Грайворонском городском округе Белгородской области обстреляли со стороны Украины. В результате обстрела никто не пострадал, также не были разрушены жилые и социальные объекты.

«Из приграничных сел Сподарюшино и Безымено временно вывезли жителей», – сообщил Гладков.

Отметим, что глава Брянской области Александр Богомаз 14 апреля также сообщил, что украинские войска обстреляли жилые дома в Климовском районе . Глава региона отметил, что в результате были повреждены два жилых дома. Минздрав сообщил о семи пострадавших, среди которых беременная женщина и ребенок.

Белгород, Иван Бабурин

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