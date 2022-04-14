Крейсер «Москва» затонул

Минобороны Россиипоздно вечером в четверг, 14 апреля, сообщило, что флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер «Москва», поврежденный в результате детонации боезапаса, произошедшей из-за пожара – затонул.

В минобороны сообщили следующее: «При буксировке ракетного крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул. Экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского Флота».

Ранее в четверг в российском минобороны сообщили, что гвардейский ракетный крейсер Черноморского флота «Москва» получил серьезные повреждения в результате детонации боезапаса, произошедшей из-за пожара. В министерстве сообщили, что причины пожара устанавливаются.

«Москва» – флагман Черноморского флота, головной корабль проекта 1164 «Атлант». Введен в эксплуатацию в 1983 году под наименованием «Слава». В 1996 году крейсер получил свое нынешнее название. Основное ударное вооружение корабля – 16 пусковых установок ракет П-1000 «Вулкан».

Москва, Иван Бабурин

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