В Индии 13 человек насмерть отравились грибами

Порядка 13 человек умерли от отравления грибами в индийском штате Ассам. За жизнь еще 26 борются врачи.
В больницу доставили 39 пострадавших из разных деревень, более половины – дети. Все жаловались на симптомы отравления: жар, тошноту. Потом у пациентов начали отказывать почки и печень.
В первый день умерли четыре человека, во второй – девять. Еще 10 человек находятся в тяжелом состоянии, пишут местные СМИ.
Предварительно, причина отравления – грибы, которые крестьяне приняли за съедобные. Врачи выяснили, что отравившиеся собирали грибы по пути с чайных плантаций.
Нью-Дели, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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