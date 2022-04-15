В Индии 13 человек насмерть отравились грибами

Порядка 13 человек умерли от отравления грибами в индийском штате Ассам. За жизнь еще 26 борются врачи.

В больницу доставили 39 пострадавших из разных деревень, более половины – дети. Все жаловались на симптомы отравления: жар, тошноту. Потом у пациентов начали отказывать почки и печень.

В первый день умерли четыре человека, во второй – девять. Еще 10 человек находятся в тяжелом состоянии, пишут местные СМИ.

Предварительно, причина отравления – грибы, которые крестьяне приняли за съедобные. Врачи выяснили, что отравившиеся собирали грибы по пути с чайных плантаций.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

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