30 заключенных ульяновской колонии порезали себя в знак протеста

В Ульяновской области заключенные одной из колоний нанесли себе ранения в знак протеста. Об этом сообщили в региональном управлении ФСИН.

По данным службы, акцию протеста осужденные устроили во время режимных проверок. Заключенные совершили акт членовредительства, нанеся себе порезы предплечий обломками пуговиц. Во ФСИН подчеркнули, что среди протестующих были осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления, которые являются злостными нарушителями режима.

Сотрудники колонии вызвали врачей, всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. Госпитализация никому не понадобилась, передает «Интерфакс».

Кроме того, 12 осужденных объявили голодовку, они в письменной форме отказались от приема пищи, приготовленной в учреждении. Мединские работники осмотрели голодающих и оценили состояние их здоровья, как удовлетворительное.

Во время проведения обысков в камерах осужденный ударил сотрудника колонии. В тот же день другие заключенные устроили дебош и повредили средства видеонаблюдения. «В настоящее время устанавливается размер причиненного материального ущерба», – сообщили в ведомстве.

Ульяновск, Зоя Осколкова

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