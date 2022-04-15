Суд в Пензе добавил срок за третью жертву серийному убийце

Суд в Пензе приговорил 37-летнего местного жителя к лишению свободы в колонии строгого режима за убийство 12-летней девочки. Школьница вышла в магазин за пасхальными наклейками, но оказалась в руках серийного убийцы.

Преступление случилось в апреле 2008 года. Мужчина затащил девочку в недостроенное здание, отобрал мобильный телефон и золотые украшения. А чтобы его не нашли, шесть раз ударил школьницу камнем по голове. Девочка умерла на месте.

Мужчина признался, что хотел ограбить девочку, но вину в убийстве не признал. Однако сейчас осужденный отбывает 19 лет строгого режима по приговору от 2009 года за убийство двух девушек. Новое наказание суд частично сложил с уже назначенным.

«Путем частичного сложения наказаний по двум приговорам, назначено 24 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима», – сообщили в пресс-службе областного суда. Апелляционный суд отказал осужденному в жалобе, и приговор вступил в законную силу.

Пенза, Наталья Рязанова

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