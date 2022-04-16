Под Волгоградом ищут ребенка с перевернувшегося катера

В Волгоградской области перевернулся катер. В результате один человек погиб. Спасатели продолжают поиски 12-летнего ребенка. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел накануне вечером в районе городской набережной Камышина. Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, на борту лодки находились шесть человек. Катер наехал на буй и перевернулся, все пассажиры оказались в воде.

В областной администрации уточнили, что четверых вытащили из воды спасатели, еще один мужчина самостоятельно выбрался на берег, но затем потерял сознание и умер. Выживших госпитализировали.

Поиски мальчика 2010 года рождения продолжаются. К поисково-спасательным работам привлекли водолазов.

Как установили следователи, водитель катера был пьян, когда возил пассажиров. Его задержали. Уголовное дело возбуждено по ч. 2.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Расследование продолжается.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»