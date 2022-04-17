На Кубани потерпел крушение вертолет Ми-2

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. В результате погиб один человек. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Сообщение об аварии поступило в 12.30. Инцидент произошел в Мостовском районе. Вертолет, выполнявший обработку сельхозугодий, рухнул при заходе на посадку. Пилот воздушного судна погиб.

«На месте работает оперативная группа Мостовского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. Всего к ликвидации происшествия привлекается 17 человека, 8 единицы техники», – добавили в МЧС.

Тем временем, проверку по исполнения законодательства о безопасности полетов проводит Белореченская транспортная прокуратура по поручению Южной транспортной прокуратуры. «По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщается на сайте надзорного ведомства.

Краснодар, Зоя Осколкова

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