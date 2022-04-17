В Бурятии пять человек надышались метаном в канализации и погибли

В Бурятии пять человек погибли, надышавшись метаном в канализации. Трагический инцидент случился в воскресенье на производстве в Бурятии.

По данным Интерфакса, жертвы – работники Селенгинского Целлюлозно-картонного комбината (СЦКК). Они осматривали канализационный коллектор, надышались метаном и погибли.

По данным источника, погибли трое мужчин и две женщины.

Причины трагедии устанавливаются, тела направлены на судмедэкспертизу.

Москва, Елена Васильева

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