В Бурятии пять человек надышались метаном в канализации и погибли

В Бурятии пять человек погибли, надышавшись метаном в канализации. Трагический инцидент случился в воскресенье на производстве в Бурятии.
По данным Интерфакса, жертвы – работники Селенгинского Целлюлозно-картонного комбината (СЦКК). Они осматривали канализационный коллектор, надышались метаном и погибли.
По данным источника, погибли трое мужчин и две женщины.
Причины трагедии устанавливаются, тела направлены на судмедэкспертизу.
Москва, Елена Васильева
© 2022, РИА «Новый День»
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