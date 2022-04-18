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Понедельник, 18 апреля 2022, 09:10 мск

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В Башкирии инспектор ДПС погиб под колесами автомобиля

В Башкирии сотрудника ДПС сбил легковой автомобиль. От полученных травм полицейский скончался. Причины произошедшего устанавливаются. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

ДТП произошло на федеральной трассе М-5 «Урал» поздно ночью. Водитель за рулем Chevrolet Niva наехал на инспектора отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД, который нес службу на этом участке.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 32-летний сотрудник ГИБДД госпитализирован с тяжелыми травмами. Несмотря на все усилия врачей, инспектор скончался», – говорится в сообщении.

Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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